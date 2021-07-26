غرفة الأحساء توضح حقيقة اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الأحساء

نفى الأمين العام في غرفة الأحساء، الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، حول تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف السعودية.

وقال مبارك، إن اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف السعودية لم تعتمد بعد، مشيراً إلى أنه لم يصدر من غرفة الأحساء أو أحد مسؤوليها تصريح حيال تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة.

معلومات غير دقيقة

وأهابت غرفة الأحساء بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية الإعلامية عند تناول مثل هذه المعلومات.

يشار إلى أن إحدى الصحف المحلية كانت قد أوردت خبرا على لسان الأمين العام في غرفة الأحساء، يفيد بوجود فروقات جديدة في اللائحة التنفیذیة الجديدة لنظام الغرف التجاریة 2021 مقارنة بلائحة 2017، ومنها زيادة رسوم التصديق الورقي، قبل أن تنفي غرفة الأحساء صدور أي تصريح من مسؤوليها بخصوص ذلك.



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