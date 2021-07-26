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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 09:19 AM
المركز: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى 10 مساءالأرصاد ينبه من سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
، الأرصاد ينبه من سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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