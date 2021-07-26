محمد بن مسعود - الدمام - يجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل 3 أفراد من أسرته بسلاح ناري. ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي، خبر عملية القبض دون تفاصيل إضافية. وقالت الشرطة عبر فيسبوك وفق "الإمارات نيوز": "ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدمًا سلاحًا ناريًّا في مدينة العين، ويجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة". 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 09:21 AM يجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل 3 أفراد من أسرته بسلاح ناري. ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي، خبر عملية القبض دون تفاصيل إضافية. وقالت الشرطة عبر فيسبوك وفق "الإمارات نيوز": "ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدمًا سلاحًا ناريًّا في مدينة العين، ويجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة". الكلمات المفتاحية ، الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري ،

المصدر : الخليج 365

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