صورة نادرة لـ الملك عبدالعزيز والشيخ حمد بن عيسى أثناء زيارة البحرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت صورة نادرة، نشرها حساب تاريخ آل سعود على “تويتر”، الملك عبدالعزيز آل سعود برفقة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البحرين يعود تاريخها إلى 82 عاماً.

زيارة الملك المؤسس للبحرين

وبينت الصورة الملك عبدالعزيز آل سعود برفقة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البحرين، وعلى يمينه أخيه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وتم التقاطها خلال زيارة الملك ‎المؤسس إلى ‎البحرين.

وتعود تاريخ الصورة إلى عام 1358هـ/1939م، حيث وثقت الصورة مدى العلاقات الوثيقة بين المملكة والبحرين.



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