المصلح يوضح حكم جلوس المرأة مع إخوة الزوج بجلباب الصلاة والنقاب 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم جلوس المرأة مع إخوة الزوج بجلباب الصلاة والنقاب.

الستر هو المطلوب

وقال الشيخ المصلح، في مقطع فيديو على قناة “الرسالة”، إن المطلوب هو الستر سواء بجلباب الصلاة أو بغيره.

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح أن المرأة ما دام استترت فلا بأس وهذا هو المطلوب.



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