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شكرا لقرائتكم المصلح يوضح حكم جلوس المرأة مع إخوة الزوج بجلباب الصلاة والنقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26
المصلح يوضح حكم جلوس المرأة مع إخوة الزوج بجلباب الصلاة والنقاب
المرأة ما دام أنها استترت فلا بأس وهذا هو المطلوب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم جلوس المرأة مع إخوة الزوج بجلباب الصلاة والنقاب.
الستر هو المطلوب
وقال الشيخ المصلح، في مقطع فيديو على قناة “الرسالة”، إن المطلوب هو الستر سواء بجلباب الصلاة أو بغيره.
وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح أن المرأة ما دام استترت فلا بأس وهذا هو المطلوب.
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