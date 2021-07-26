الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا عن الأسعار التي حققتها أمس الأحد.

الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 217.74 ريال (58.06) دولار، فيما سجل عيار 22 مبلغ 199.60 ريال (53.23) دولار.

الذهب عيار 21

وسجل عيار 21 مبلغ 190.52 ريال (50.81) دولار، بينما سجل عيار 18 سعر 163.31 ريال (43.55) دولار.



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