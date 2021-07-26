، قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا ،

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 194.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 194.108.544، وإجمالي الوفيات 4.158.573.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ610891 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.443.761.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ549924 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.688.663.
في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 420551، وإجمالي إصابات 31.371.901.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ238424 وإجمالي إصابات 2.748.518.
وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.
وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 151.352، وإجمالي إصابات 6.049.215.
وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129446، وإجمالي إصابات 5.723.399.
وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127949 وإجمالي إصابات 4.317.415.
وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 118.868، وإجمالي إصابات 4.727.846.
تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111806، وإجمالي إصابات 6.056.388.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 08:46 AM
تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروسقائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 194.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 194.108.544، وإجمالي الوفيات 4.158.573.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ610891 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.443.761.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ549924 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.688.663.
في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 420551، وإجمالي إصابات 31.371.901.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ238424 وإجمالي إصابات 2.748.518.
وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.
وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 151.352، وإجمالي إصابات 6.049.215.
وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129446، وإجمالي إصابات 5.723.399.
وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127949 وإجمالي إصابات 4.317.415.
وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 118.868، وإجمالي إصابات 4.727.846.
تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111806، وإجمالي إصابات 6.056.388.
، قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا ،
المصدر : الخليج 365
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