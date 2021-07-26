، هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن خطة تم الإعداد لها مسبقًا من قِبل وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية

كثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام -ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام- جهودها التي تمثلت في الأعمال التوعوية والتنظيمية والمشاركة في تفويج المعتمرين داخل صحن المطاف.

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام نايف بن حامد السلمي، بأن الإدارة تعمل ضمن خطة تم الإعداد لها مسبقًا من قِبل وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية لاستقبال المعتمرين والمصلين والتي اشتملت على توجيه قاصدي المسجد الحرام وتوعيتهم فيما يخص نُسكهم وأمور دينهم.

وأكد فيما يخص الجانب التنظيمي، أن الإدارة شاركت بالتعاون مع قيادة أمن المسجد الحرام وعدد من الإدارات داخل الرئاسة في تفويج المعتمرين من وإلى صحن الطواف، وتنظيم حركة الطائفين عند خروجهم إلى المسعى وفي مصلى ركعتي الطواف، وتوجيههم للأدوار العلوية تخفيفًا للازدحام وفق آلية عمل تراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واختتم حديثه رافعًا شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على اهتمامه الكبير وغير المستغرب بإدارة هيئة المسجد الحرام، وتأكيده على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في إطار خطة متكاملة تقوم بها الرئاسة في مثل هذه الظروف الطارئة، وتعمل من خلالها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والعناية بضيوف بيت الله الحرام، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.