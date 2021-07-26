محمد بن مسعود - الدمام - رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ إن تروية مستمرة في يومها الـ 12. وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/12/16هـ، لصباح الثلاثاء 1442/12/17هـ، "إن شاء الله" أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان والإمارات وعُمان واليمن. وتابع: تمتد للشمالية‏ ورياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة. 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 08:27 AM رياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ إن تروية مستمرة في يومها الـ 12. وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/12/16هـ، لصباح الثلاثاء 1442/12/17هـ، "إن شاء الله" أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان والإمارات وعُمان واليمن. وتابع: تمتد للشمالية‏ ورياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق وغرب المملكة. الكلمات المفتاحية ، تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة ،

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