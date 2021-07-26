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"حساب المواطن" يوضح طريقة تحديث عنوان السكن وإضافة مولود

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، طريقة تحديث عنوان السكن وإضافة مولود إلى الحساب، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وقال برنامج حساب المواطن، عبر موقع "تويتر" أن: "بإمكانك التعديل على العنوان من خلال  حسابك ( تفاصيل الطلب ، بيانات العنوان ) وتحديث البيانات والضغط على أيقونة حفظ".

وأضاف حساب المواطن: "وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، من خلال الرابط التالي .

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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