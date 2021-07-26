شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح طريقة تحديث عنوان السكن وإضافة مولود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، طريقة تحديث عنوان السكن وإضافة مولود إلى الحساب، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.
وقال برنامج حساب المواطن، عبر موقع "تويتر" أن: "بإمكانك التعديل على العنوان من خلال حسابك ( تفاصيل الطلب ، بيانات العنوان ) وتحديث البيانات والضغط على أيقونة حفظ".
وأضاف حساب المواطن: "وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، من خلال الرابط التالي .