«المسعودي» عن الاعتداء على ممارسيين صحيين: حقوق منسوبينا لا نقبل المساس بها

الرياض - محمد عبدالله - إشارة إلى حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفى النور التخصصي، قال المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله المسعودي: وقعت حادثة اعتداء على ثلاث أطباء داخل قسم العناية المركزة من قبل ثلاثة اشخاص قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي، ما تسبب في إصابات طفيفة للأطباء، بالإضافة إلى تلفيات في القسم، الأمر الذي استدعى الاتصال بالجهات الأمنية التي قامت بدورها مشكورة في فتح تحقيق في الحادثة.

وأشار إلى أن تجمع مكة المكرمة الصحي حريص على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل -بأي حال من الأحوال- المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألو التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى؛ حيث يتم متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي.

الجدير بالذكر، أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون.