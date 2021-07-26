محمد بن مسعود - الدمام - قبضت على الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى النيابة العامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات، تُقدَّر قيمتها بمبلغ (80.000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل، وسرقتها. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة. شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-26 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات، تُقدَّر قيمتها بمبلغ (80.000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل، وسرقتها. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة. 26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 01:34 AM قبضت على الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى النيابة العامة قبضت على الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى النيابة العامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات، تُقدَّر قيمتها بمبلغ (80.000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل، وسرقتها. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة. ، شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال ،

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