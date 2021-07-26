«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب ممطرة وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير.

كما توقع مركز الأرصاد أن تبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي. وجنوبية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-25كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف.

أما عن الخليج العربي، فأشار مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى