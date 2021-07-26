أخبار السعودية.. التحصين شرط لدخول الهيئات.. والإطاحة بـ4 مواطنين بحوزتهم مخدرات

الرياض - محمد عبدالله - بين إعلان وزارة الداخلية، ضبط 19293 مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية، والقبض على 4 مواطنين بالرياض بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري وذخيرة، ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد.

السفارة الأمريكية تهنئ المملكة على إدراج «حمى الثقافية» بقائمة اليونسكو

هنأت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الأحد، المملكة على تسجيل الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران ضمن قائمة التراث العالمي لدى يونسكو، باعتباره موقعًا ثقافيًا ذا قيمة استثنائية للتراث الإنساني.

«الداخلية»: بدء سريان اشتراط التحصين لدخول الأنشطة واستخدام النقل العام.. أول أغسطس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامّ، ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، موضحة أن القرار يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

«الداخلية»: 4 مناطق تتصدر مخالفات كورونا في المملكة خلال أسبوع

قالت وزارة الداخلية إن 4 مناطق تصدرت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع، وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6204)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2571)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2455)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2001).

القبض على 4 مواطنين بالرياض بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري وذخيرة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على 4 مواطنين، بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، وأكد متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

متحدث «الصحة»: استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة، موضحًا أن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد-19 في المملكة وصلت حتى هذا اليوم إلى 24369731 جرعة معطاة، في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ587 مركزاً.

متحدث الصحة: 4 متحورات لكورونا تثير القلق ويجب أخذ الجرعتين

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن متحورات فيروس كورونا المثيرة للقلق هي: ألفا، وبيتا، وغاما، وأسرعها انتشاراً هو دلتا، وللوقاية منه يجب أخذ جرعتين من اللقاح، مضيفًا أنه بحالة وجود مخالطة مؤكدة ومباشرة لشخص تأكدت إصابته يجب بدء الحجر وبعد مرور 4 أيام يتم إجراء مسحة للاطمئنان والتأكد.

بالفيديو.. مواطن يوقف مزرعته وأملاكه في الباحة لتكون صدقة جارية لوالديه

أوقف المواطن عبدالله المداني مزارعه وأملاكه في الباحة، لتكون مزارًا سياحيًا برًا بوالديه، ووفق «الإخبارية» فقد أطلق المداني، على هذا الوقف الواقع بقرية المدان في محافظة بللجرشي «مزرعة الوالدين»؛ ليستقبل السياح بالقهوة والشاي والطعام الشعبي؛ لتعد تلك الخطوة المبادرة الأولى من نوعها.

بدء التسجيل في أول برنامج سعودي للابتعاث الخارجي بمجال الفضاء

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء فتح باب استقبال الطلبات في أول برنامج سعودي للابتعاث الخارجي ينتهي بالتوظيف في مجال الفضاء، والذي يشتمل على مسارين للدارسين على حسابهم الخاص وللحاصلين على قبول غير مشروط، وذلك في التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم.

7 مدن الأعلى حرارة في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن 7 مدن في المملكة سجلت الأعلى حرارة اليوم، موضحًا أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، هي النعيرية (محطة أتوماتيكية) 46.9 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا 48 درجة، فيما سجلت القصيم ورفحاء سجلتا 46 درجة مئوية، فيما سجلت الأحساء والدمام 44 درجة مئوية.

الزعاق: اليوم أول «المرزم».. الأفاعي تخرج من مخبئها والعواصف تشتد

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إن اليوم الأحد، أول موسم «المرزم»، وخلاله تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض، مضيفًا أنه خلال هذه الفترة تنتشر الرطوبة على السواحل، ويشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).

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