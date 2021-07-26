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%11.4 من وفيات الحوادث المرورية إناث

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بلغ إجمالي المتوفين في الحوادث المرورية خلال العامين الماضيين 10.372، من بينهم 1183 أنثى يشكلن 11.4 % من إجمالي الوفيات.

وبحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة لأعداد الإصابات والوفيات بواسطة الحوادث المرورية للعامين 2019، و2020، سجل في العام 2019، (5754) حالة وفاة، مقابل (4618) حالة وفاة في عام 2020.

المصابون

2019

ذكور 27281

إناث 5629

الإجمالي 32.910

2020

ذكور 21492

إناث 4069

الإجمالي 25.561

المتوفون

ذكور 5081

إناث 673

الإجمالي 5754

ذكور 4108

إناث 510

الإجمالي 4618

2019

2020


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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