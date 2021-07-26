وبحسب إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة لأعداد الإصابات والوفيات بواسطة الحوادث المرورية للعامين 2019، و2020، سجل في العام 2019، (5754) حالة وفاة، مقابل (4618) حالة وفاة في عام 2020.
المصابون
2019
ذكور 27281
إناث 5629
الإجمالي 32.910
2020
ذكور 21492
إناث 4069
الإجمالي 25.561
المتوفون
ذكور 5081
إناث 673
الإجمالي 5754
ذكور 4108
إناث 510
الإجمالي 4618
2019
2020
كانت هذه تفاصيل خبر %11.4 من وفيات الحوادث المرورية إناث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.