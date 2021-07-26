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القيادة تهنئ «كاستيلو» بفوزه في انتخابات رئاسة البيرو

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البيرو.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى بيدرو كاستيلو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البيرو. وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والرقي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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