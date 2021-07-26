شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مسيرة تجاه خميس مشيط.. وإدانة دولية لإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وصرح العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مجموعة «٤» طائرات مسيرة باتجاه جنوب المملكة، مؤكدا إحباط كافة محاولات الميليشيات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية. وشدد على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

ومن جانبها أدانت الأردن إطلاق ميليشيا الحوثي عددا من الطائرات المسيرة تجاه المناطق الجنوبية للمملكة، وصاروخا باليستيا تجاه جازان، تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها واستقرار المنطقة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وجددت التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.