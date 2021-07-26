شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ثنيان الثنيان في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله، فجر أمس، الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان.

وأديت الصلاة عليه بعد صلاة عصر أمس الأحد، في جامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة العمارية.

الشيخ ثنيان، خازن أسرار الرياض ومؤرخ تراثها وأحداثها بذاكرته الصافية، ومعلوماته الموثوقة، حيث عاصر أحياء «مصدّة والعطايف وحلّة آل بحير» منذ أواخر الخمسينات، والنسخة المطوّرة الثانية من بقيّة ميادين العاصمة وأسواقها ومبانيها الطِينِيَة، وبدايات شق شوارعها الجديدة، وعاش رائدا من رواد التجارة والعمل، وكان وثيق الصِلة بالشؤون الأسريّة للأميرة حصة بنت أحمد السديري، ورحل عن عالمنا تاركا إرثا من الوفاء والنبل وعمل الخير وسيرة إخلاص ووفاء مع قادة هذه البلاد.

”الخليج 365” وقد آلمها النبأ، تتقدم إلى أسرته بخالص العزاء والمواساة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون»