شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 6 مواطنين من «كورونا المتحور» بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، عن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا «المتحور» بين المواطنين السعوديين إلى 6 مصابين، بينهم اثنان حالتهما خطرة، مشيرا إلى خروج 6 حالات من المستشفيات خلال الأيام الماضية، بعد تماثلهم للشفاء.

وقال «الثقفي» إن عدد المصابين بلغ 12 مواطنا، 6 منهم تماثلوا للشفاء، وبقية الحالات المصابة موزعة بالمستشفيات الإندونيسية منهم 4 في وضع صحي مستقر، واثنان حالتهما حرجة، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع السلطات في المملكة لترتيب إرسال طائرة لنقل الحالتين إلى أرض الوطن.

وأوضح «الثقفي»، أنه منذ صدور قرار منع السفر إلى إندونيسيا بدأت السفارة في التواصل مع المواطنين والمقيمين والزائرين لترتيب عودتهم إلى المملكة، عبر رحلتين، الأولى: تنطلق اليوم الإثنين، والأخرى في الأول من أغسطس، وذلك لنقل 200 مواطن إلى المملكة.

وحول إجراءات السفارة في التعامل مع منسوبيها، بين سفير خادم الحرمين الشريفين، أنه جرى تقليص عدد العاملين بالسفارة والمكاتب التابعة لها من خلال تنظيم فترات العمل وتقصير الدوام، إلى جانب العمل عن بعد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع الإصابة بالفيروس.