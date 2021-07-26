شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء متعدد الأبعاد.. برامج إنسانية متلاحقة ترمم ما أفسده «الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حرص على بناء اليمن والحفاظ عليه موحدا وشامخا

اتفق مختصون سعوديون ويمنيون على أن يد المملكة المعطاءة ووقوفها إلى جانب اليمن في ظل التحديات التي تواجهها، ليس جديدا على إنسانية المملكة ويدها المعطاءة، مشيرين إلى أنها تغدق الدعم لأشقائها اليمنيين لتحقيق الاستقرار بأبعاده التنموية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدوا لـ«اليوم»، أن الشحنات النفطية ساهمت بشكل كبير في تخفيف أزمة الكهرباء، ورفعت الطاقة الإنتاجية في العديد من المحافظات، كما أنها دعمت العمل الإنتاجي ووفرت فرصا وظيفية، ومهارات تدريبية، وهو ما يشكل دعما متكاملا لتخطي الظروف المعيشية الصعبة في اليمن، ولترميم ما أفسدته الأحقاد الحوثية في البلاد.

استجابة للنداء

وأوضح أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، د. عادل عبدالقادر أن وقوف المملكة مع أشقائها اليمنيين يأتي من منطلق عروبي وإسلامي، فضلا عن العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وما كانت عاصفة الحزم إلا استجابة لنداء الإخوة، ومطلب الشرعية اليمنية، وكل ما تقدمه المملكة في العديد من البرامج والمشاريع هي مساهمة حقيقية لبناء اليمن والحفاظ على بقائه موحدا وشامخا.

وقال إن المملكة قدمت العديد من المنح والمساعدات إلى أشقائها، من بينها دعم البنك المركزي اليمني والمستشفيات والقطاعين الصحي والتعليمي، إلى جانب المشتقات النفطية التي تسهم في إرساء دعائم الاستقرار التنموي والاقتصادي لمواجهة التحديات، التي افتعلتها ميليشيات تحتكم لأجندة مارقة طائفية تحاول أن تفتت التعاون والترابط العربي وتثير الفتن.

أكبر إسهام

وبيَّن الإعلامي خالد المطرفي أن المملكة تؤمن بأن أكبر إسهام تُقدمه لـشقيقتها اليمن في ظروفها الراهنة، هو دعمها تنمويًا، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو الدور المحوري الذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتخفيف الأعباء عن اليمنيين.

وقال: المملكة تعي عمق أزمة المواطن، لذلك سعت إلى التخفيف عنه بسد احتياج ما يزيد على 80 محطة يمنية لتوليد الكهرباء، من خلال تقديم دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية بحوالي 185 ألف طن وهو ما حد من ساعات الانقطاعات الطويلة في الكهرباء، لتساهم في إنتاج أكثر من 550 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وارتفاع الطاقة المنتجة عن 40 % في العاصمة المؤقتة عدن وأكثر من 25 % في المحافظات الأخرى.

يد معطاءة

وقال مستشار رئيس الوزراء اليمني السابق سام الغباري إن موقف المملكة ليس تجاه اليمن وحدها، فيد المملكة ممتدة لكل مَنْ يحتاجون عونها وكان لليمن النصيب الأكبر من ذلك الدعم.

وأضاف: شاهدت قبل ساعات صورة لأحد الصحفيين، الذين أحرقتهم ميليشيا الحوثي وسلخت جلودهم حتى ظهرت الديدان من جسده، كان ذلك قبل عامين، واليوم رأيت صورته بعد أن تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعلاجه، وظهر كأنه شخص آخر تماما.

وأكد أن المملكة تتحمل عناء إطفاء الحرائق في اليمن طوال تاريخها، وليس غريبا أن تستمر في ذلك، بل الغريب أن تجد فئة غير مسؤولة من اليمنيين يناصبونها العداء، فيما لم نعلم عن المملكة سوى الخير، لنا أو لغيرنا، متجاهلين أن المملكة لم تأت بالحوثي وتخترعه لإيذائنا، نحن من فعلنا ذلك، ونحن الذين لم نحسن إدارة ملف الكهرباء والنفط، ورغم ذلك لا تكف المملكة عن دعمنا بشحنات ضخمة رغم ما تمر به دول العالم من مآسٍ اقتصادية بسبب كورونا.

وذكر «بالنسبة لدعم نفقات المرتبات لموظفي القطاع الحكومي، أتذكر أن مسؤولا حكوميا رفيعا قال لي إن السعودية كانت تدفع مرتبات الموظفين للشطر الشمالي اليمني طوال عشرين عاما، حتى توقفت في 1990م بسبب قرار قيادة اليمن المؤسف في حرب الخليج، واستمرار هذا الدعم اليوم نتاج تعاون وثيق وكرم معهود لا أعتقد أننا سنستطيع مستقبلا رد جزء منه».

دعم متواصل

وأكد الباحث السياسي اليمني أحمد ناشر أن إيران وميليشياتها دمرت اليمن وتحولت إلى عصابات لنهب مقدرات الناس ومرتباتهم والمشتقات النفطية ووضعت الألغام في أوساط المدنيين وعرقلت وصول المشتقات النفطية وتبيع مدخرات الوطن في السوق السوداء وتمنع وصولها للناس، إضافة إلى تعطيل الكهرباء والمستشفيات، مشيرا إلى أن إيران لا تصدر لليمن سوى الألغام والطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال إن المملكة الشقيقة الكبرى لم تتوان عن تخفيف معاناة اليمن وأهلها من خلال دعم الميزانية والمرتبات وإرسال المشتقات النفطية ودعم تعليم الطلاب، منوها بدور مركز الملك سلمان الإغاثي، الذي قدم العديد من المساعدات.

علاقات تاريخية

وقال الناشط الحقوقي رئيس منظمة الدفاع للحقوق والحريات والتنمية اليمنية، مهدي تارة إن المملكة تقدم دعما سخيا لا ينافسها فيه أحد، وعلى سبيل المثال كانت المملكة سباقة في تخفيف معاناة اليمنيين،، كالزلازل والسيول وغيرها على مر العصور.

وأضاف إن المملكة البلد العربي الوحيد، الذي كان له مكتب خاص في العاصمة صنعاء باسم «مكتب المشاريع السعودية في اليمن» ساهم في بناء المستشفيات النوعية ومنها مستشفى السلام بصعدة.

وقال إن المملكة بنت الوحدات والمراكز الصحية في معظم مناطق الجمهورية، وأيضا المدارس، كما عبدت الطرقات العديدة، إضافة إلى حفر آبار المياه وغير ذلك من المشاريع، وتوجت كل ذلك بموقفها الداعم لليمن والميليشيات الحوثية، وامتد دورها الإنساني إلى تقديم الغذاء والدواء والمحروقات المشغلة لمحطات الكهرباء للتخفيف من معاناة المواطنين، إلى جانب احتضان مئات الآلاف من النازحين وإيوائهم. وأكد أن أي مزايدة على مواقف المملكة هو جحود ونكران للشمس في رابعة النهار.