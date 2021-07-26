شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة: إنجاز 85 % من «الأربعاء».. وتنظيم وفق أحدث المعايير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بيَّن أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، أن الأمانة تسعى إلى تطوير الأسواق الشعبية «الأسبوعية»، نظرا لأهميتها في المجتمع الأحسائي، وفي مقدمتها سوق الخميس في مدينة الهفوف، وبعض الأسواق الأخرى، إضافة إلى مبادرة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين، التي تستهدف الارتقاء بالبيئة العمرانية وفق مرتكزات عدة، من بينها تدعيم الابتكار، والترفيه، والاندماج التصميمي والمعماري، والاستثمار، والاستدامة، وتطوير الخدمات العامة، والمحافظة على تراث الأسواق الشعبية.

وحول مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي، قال الملا: أنجزت أمانة الأحساء ممثلة بوكالة المشاريع 85 % من مشروعها لتطوير سوق الأربعاء الشعبي وسط مدينة المبرز، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة أوجه التشوه البصري، ويمثل السوق قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عاما، على مساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف متر مربع، ويأتي المشروع امتدادا لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية «الأسبوعية»، وتنظيمها بصورة أمثل، مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني، ومشروع تطوير السوق يتضمن إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات والنوافير التفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتي، بالإضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق ومواقع لعربات بيع الأطعمة «فود ترك» ومواقع للأسر المنتجة وتهيئة موقع السوق لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.