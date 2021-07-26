شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مستفيدا من اليوم الحقلي لمكافحة سوسة النخيل والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة م. عامر المطيري، أن الفرع وجميع الجهات التابعة له من مكاتب ووحدات تولي اهتماما خاصا بالبرامج التوعوية والأنشطة الإرشادية من خلال إقامة ورش العمل والمحاضرات التوعوية لخدمة المزارعين والمهتمين بالزراعة من أبناء هذا الوطن والعمالة الزراعية الوافدة، التي هي جزء وشريحة من المجتمع الزراعي، والتي لا ينبغي إهمالها، للوصول لمجتمع زراعي واعٍ.
ولفت م. المطيري إلى أن هذه الأنشطة تسهم في رفع المستوى المعرفي لدى المزارعين والمهتمين مما ينعكس إيجابا على جودة الإنتاج الزراعي، وزيادته، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين، متابعا أن برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطيف يحرص على التوزيع الجغرافي لإقامة الندوات وورش العمل بين المدن والمحافظات والقرى من أجل نشر الثقافة المعرفية والإرشادية للمجتمع الزراعي بالمنطقة وفقا لرؤية المملكة 2030م.