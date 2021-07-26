شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. معايدات «افتراضية» لمنسوبي الدوائر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعايد الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية منسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك عن بُعد؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، وتقيم أمانة المنطقة الشرقية اليوم، حفل معايدة «افتراضيًا» لمنسوبي الأمانة كافة، مع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير عبر الاتصال المرئي، لتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كورونا».

ويحضر حفل المعايدة الافتراضي وكلاء الأمين والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات ورؤساء البلديات ومنسوبو الأمانة، وتتم المعايدة مع منسوبي كل إدارة وبحضور مديري الأقسام لكل وكالة وإدارة وبلدية في مقراتها، ولاستعراض جهود الأمانة خلال عيد الأضحى والخطة الرقابية التي تم وضعها وتنفيذها بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية.