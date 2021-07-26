شكرا لقرائتكم خبر عن 1235 جولة رقابية تكشف 45 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية منشأتين مخالفتين، وضبطت 45 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد وتطبيق «توكلنا»، وذلك في 1235 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات «940»؛ لمعالجتها.