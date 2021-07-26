شكرا لقرائتكم خبر عن 66 برنامجا مهنيا لشاغلي الوظائف التعليمية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة التدريب والابتعاث «بنين وبنات»، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، برامجها التدريبية ضمن مشروع التطوير المهني الصيفي في مرحلته الرابعة 1442هـ - 2021 م - عن بُعد - والتي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بعدد 66 برنامجًا توفر أكثر من 6000 مقعد وبمجموع 191 يومًا تدريبيًا على مدى خمسة أسابيع.

وأوضح المدير العام للتعليم د. إبراهيم أبو هادي، أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي توفر خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية وبما يسهم في تحقيق الهدف الإستراتيجي لوزارة التعليم في مجال التطوير المهني التعليمي استثمارًا للإجازة الصيفية لينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، داعيًا شاغلي الوظائف التعليمية للاستفادة من هذه الدورات.

ويستهدف مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي الذي يتم تنفيذه عن بُعد أكثر من 30٪ من شاغلي الوظائف التعليمية، ويتضمن 32 برنامجًا للبنين ينفذها 28 مدربًا، و34 برنامجًا للبنات تنفذها 33 مدربة.