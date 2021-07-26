شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تفعيل أيقونة الالتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني «MY IAU»، وذلك تسهيلا للمتقدمين عبر دائرة تقنية متطورة، كما تستقبل الطلبات أيضًا عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. عبدالله آل مريح، أنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، بدءًا من الغد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت 21 ذو الحجة 1442هـ الموافق 31 يوليو 2021م، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة وعبر تطبيق الجامعة «MY IAU» للأجهزة الذكية.

وأضاف: سيكون التقديم متاحًا للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات، حيث إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأكد ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة «MY IAU» وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، وحث الطلبة الراغبين في التقدم إلى الجامعة على متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستجرام وسناب شات، وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة.

ولفت إلى أن الجامعة تعمل على تسخير كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.