شكرا لقرائتكم خبر عن 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع.. والشرقية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الداخلية، 19293 مخالفة، للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال أسبوع، وبالتحديد في الفترة من 8/ 12/ 1442هـ حتى 14/ 12/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 6204، تلتها المنطقة الشرقية بـ 2571، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 2455، ومنطقة مكة المكرمة بـ 2001، والقصيم بـ 1704، والجوف بـ 1088، والحدود الشمالية بـ 635، وتبوك بـ 590، وجازان بـ 487، وعسير بـ 473، ونجران بـ 383، والباحة بـ 377، وحائل بـ 325.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.