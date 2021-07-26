شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طني لحوم فاسدة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، طنين من اللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى مصادرة أدوات حلاقة ليست مهيأة للاستخدام الصحي، تستخدم من قبل العاملين في محلات الحلاقة، وتم فرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات البلدية بحق المخالفين، وذلك خلال جولات ميدانية مُكثَّفة على المنشآت التجارية ومحلات بيع اللحوم ضمن نطاق البلدية، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وفي موقعٍ آخر، أزالت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية، خلال حملتها الرقابية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، 7 أطنان من المخلفات، تمثلت في: لوحات إعلانية مخالفة، وحواجز إشغال مواقف للسيارات.

من جانبٍ آخر، نفَّذت بلدية الشوقية الفرعية جولات تفتيشية على صوالين الحلاقة ضمن نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، أسفر عنها إغلاق صالونين غير ملتزمين بالاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة في نطاق مكة المكرمة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.