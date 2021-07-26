شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طني لحوم فاسدة في مكة والان نبدء بالتفاصيل
وفي موقعٍ آخر، أزالت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية، خلال حملتها الرقابية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، 7 أطنان من المخلفات، تمثلت في: لوحات إعلانية مخالفة، وحواجز إشغال مواقف للسيارات.
من جانبٍ آخر، نفَّذت بلدية الشوقية الفرعية جولات تفتيشية على صوالين الحلاقة ضمن نطاقها الإشرافي؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، أسفر عنها إغلاق صالونين غير ملتزمين بالاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة في نطاق مكة المكرمة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.