شكرا لقرائتكم خبر عن غرة محرم.. 500 شركة تتأهب لاستقبال معتمري الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري، أن 500 شركة ومؤسسة عمرة، تتأهب لاستقبال معتمري الخارج؛ لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، بدءًا من غرة شهر محرم، مع اشتراط التحصين، حسب معايير وبروتوكولات صحية مميزة؛ لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وقال: هناك أكثر من 6000 وكيل عمرة خارجي، ونحو 30 موقعًا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة؛ لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكترونيًا، مبينًا أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، وأن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.

وأضاف: من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، مؤكدًا أن شركات ومؤسسات العمرة مهيأة وتم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، وأنه تم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم العمرة بهذا العام من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة.