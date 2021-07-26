شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وكالة الخدمات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عددًا من الجولات الميدانية لتطهير وتعقيم منطقة المشاعر المقدسة، بعد إتمام مناسك الحج وسط منظومة خدمات بلدية متكاملة، ومنها أعمال الرش والتعقيم لـ 103 مناهل مكشوفة، و48 موقعًا لتجمعات المياه، و217 مجمعًا لدورات المياه، و55 مجرى لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف وتعقيم 3 مقار للدوائر الحكومية بمشعر عرفات.

وفي مشعر مزدلفة تم رش وتعقيم 62 منهلا مكشوفا و13 موقعا لتجمعات المياه و103 مجمعات لدورات المياه و24 مجرى لتصريف مياه الأمطار ودائرة حكومية.

وأوضحت الأمانة أنه تمت تغطية المشاعر المقدسة بأعمال الإصحاح البيئي، ومكافحة آفات الصحة العامة، وردم وشفط المياه من المستنقعات أو تجمعات المياه، واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة حفاظًا على الصحة العامة، تحت إشراف ومتابعة وكالة الخدمات ممثلة بالإدارة العامة للإصحاح البيئي.