المودة تسهم في لم شمل وحماية 1053 أسرة في إجازة العيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - واس

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لـ 1053 أسرة في برنامج شمل للأسر المنفصلة ومركز الحماية الأسرية.

2,582 خدمة:

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية قدمت خلال الإجازة 2,582 خدمة, ففي مراكز شمل للأسر المنفصلة، قُدمت الخدمة لـ 895 أسرة، وفي مركز الحماية الأسرية بجدة قُدمت الخدمة لـ 158 أسرة، وكان عدد الأطفال المستفيدين 1,846 طفلاً.

وأكدّ السمنودي أن الجمعية تعمل طيلة أيام العام وحتى في إجازة العيد في 10 فروع على مستوى منطقة المكرمة في محافظات ( جدة- مكة- الطائف – الليث – الجموم – القنفذة – رابغ)، وشارك في تقديم الخدمة خلال الإجازة 41 موظفاً من الاختصاصيين والمستشارين ولمدة 81 ساعة عمل.

26 استشارة:

وأشار إلى أن الجمعية في ظرف 9 أيام قدمت 26 استشارة قانونية في الأحوال الشخصية, واستفاد من خدمة التهيئة والتدرج النفسي 71 طفلاً، وفي خدمة الإصلاح وفض النزاعات الأسرية أُبرمت 8 اتفاقيات صلح.

يذكر أن جمعية المودة تقدم خدماتها في مراكز شمل في محافظات منطقة مكة المكرمة كافة، بالشراكة مع وزارة العدل، وتشغّل مركز الحماية الأسرية بجدة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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