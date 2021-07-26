القبض على 4 مواطنين بالرياض بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري وذخيرة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على 4 مواطنين، بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على المواطنين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.

وأكد متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.