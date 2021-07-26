«هيئة المقاولين»: 4 خطوات لتجديد عضوية المشتركين حال انتهائها

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن خطوات تجديد عضوية المشتركين بها في حال انتهائها، وذلك من خلال اتباع 4 خطوات إلكترونيًا عبر منصة مقاول.

وبينّت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، أنه يمكن تجديد العضوية عن طريق القيام بتسجيل الدخول على منصة مقاول.

أضافت هيئة المقاولين أنه يجب بعد ذلك القيام بالضغط على أيقونة العضوية ثم اختيار تجديد العضوية، مضيفة أنه يجب اختيار المتابعة للدفع في حالة إذا كانت البيانات لا تحتاج لتحديث.

كما كشفت متطلبات طريقة وآلية التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة التسجيل في منصة مقاول، ويمكن الوصول لها مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- القيام بإدخال السجل التجاري للمنشأة.

- تحديد واختيار حجم المنشأة.

- تعبئة المعلومات العامة عن المنشأة وإرفاق الملفات المطلوبة.

- تدقيق البيانات واعتماد العضوية من قبل فريق الهيئة.

- اختيار طريقة الدفع.

وأوضحت الهيئة أنه يعد قطاع البناء والتشييد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة وتمثل صناعة المقاولات ركناً اساسياً لا يتجزأ عن هذا القطاع.

وأشارت هيئة المقاولين إلى أنه تهدف لتنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الانتاجية المميزة وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية.

وأضاقت الهيئة أنها تعمل أيضاً على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تواجه المقاولين بشكل عام وستشجع الابتكار وتعزز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.

وبينّت الهيئة السعودية للمقاولين أنه تمنح العضوية لحاملها فوائد ومزايا متعددة يتمثل أبرز هذه القوائد والمميزات في التالي:

- الحصول على شهادة تسجيل عضوية من الهيئة السعودية للمقاولين.

- حق الترشح لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين وفق شروط الترشيح.

- حق التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.

- حق التصويت على قرارات الهيئة في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمة في تنمية صناعة المقاولات.

- إمكانية التقدم على المنافسات وتنفيذ المشاريع.

- سهولة الوصول للعملاء من خلال إدارج الأعضاء في خدمة البحث عن مقاول على موقع الهيئة الإلكتروني.

- المشاركة في اللجان التي تشكلها الهيئة مع أصحاب المصلحة.

- المشاركة في ورش العمل التي تعقدها الهيئة.

- المشاركة في الدراسات والاستبيانات التي تقيمها الهيئة عن قطاع المقاولات.

- الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لأعضاء الهيئة.

- الحصول على الدعم والمساندة بالتواصل مع مكتب المساعدة أو نظام المحادثات المباشرة أو مركز الاتصال بخدمة الأعضاء.

اقرأ أيضًا:

إطلاق 25 عقدًا إلكترونيًّا نموذجيًّا عبر الهيئة السعودية للمقاولين

لتنفيذ مشاريع سكنية عبر برنامج البناء الذاتي.. «المقاولين» توضح آلية التنفيذ