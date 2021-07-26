عاجل | حملات وحوافز للالتحاق بالتدريب التقني

تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التعاقد مع شركة مختصة لدراسة وإطلاق حملات إعلامية توعوية وتثقيفية لتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني، فيما تم قبول 6197 بالكليات التقنية للبنين «برنامج البكالوريوس»، وبلغ عدد المستمرين في التدريب 12257، والخريجين 2630، بينما جرى قبول 101 فتاة بكليات التقنية بنات «برنامج البكالوريوس» والمستمرات في الدراسة 87 متدربة. المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني الكليات التقنية للبنين (برنامج البكالوريوس) 6197 12257 2630 كليات التقنية بنات (برنامج البكالوريوس) 101 87 0 كليات التقنية للبنين (برنامج الدبلوم) 64765 154072 24081 كليات التقنية بنات (برنامج الدبلوم) 13750 34536 5976 المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد 9602 20767 5696 المعاهد الصناعية المهنية بالسجون 4876 6342 4781 الإجمالي 112669 263088 50034 المقبولون المستمرون



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