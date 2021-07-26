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عاجل | حملات وحوافز للالتحاق بالتدريب التقني

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تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التعاقد مع شركة مختصة لدراسة وإطلاق حملات إعلامية توعوية وتثقيفية لتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني، فيما تم قبول 6197 بالكليات التقنية للبنين «برنامج البكالوريوس»، وبلغ عدد المستمرين في التدريب 12257، والخريجين 2630، بينما جرى قبول 101 فتاة بكليات التقنية بنات «برنامج البكالوريوس» والمستمرات في الدراسة 87 متدربة.

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني

الكليات التقنية للبنين (برنامج البكالوريوس)

6197

12257

2630

كليات التقنية بنات (برنامج البكالوريوس)

101

87

0

كليات التقنية للبنين (برنامج الدبلوم)

64765

154072

24081

كليات التقنية بنات (برنامج الدبلوم)

13750

34536

5976

المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد

9602

20767

5696

المعاهد الصناعية المهنية بالسجون

4876

6342

4781

الإجمالي

112669

263088

50034

المقبولون

المستمرون


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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