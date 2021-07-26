عاجل | حملات وحوافز للالتحاق بالتدريب التقني

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
الكليات التقنية للبنين (برنامج البكالوريوس)
6197
12257
2630
كليات التقنية بنات (برنامج البكالوريوس)
101
87
0
كليات التقنية للبنين (برنامج الدبلوم)
64765
154072
24081
كليات التقنية بنات (برنامج الدبلوم)
13750
34536
5976
المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد
9602
20767
5696
المعاهد الصناعية المهنية بالسجون
4876
6342
4781
الإجمالي
112669
263088
50034
المقبولون
المستمرون
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