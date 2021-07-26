شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. استعادة مجوهرات بـ80 ألفا وضبط الجاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت شرطة القصيم، من استعادة مجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (80,000) ريال، والقبض على الجاني.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (80,000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.