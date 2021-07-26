استعادة مجوهرات بـ 80 ألف ريال والقبض على الجاني في القصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة القصيم استعادة مجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (80,000) ريال، والقبض على الجاني.

تفاصيل العملية:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (80,000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل وسرقتها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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