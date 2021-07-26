أرباح ينساب تتضاعف 13 مرة في الربع الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب”، ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من 2021، بنسبة 1231% أو تضاعف 13 مرة، ليصل إلى 596.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 44.8 مليون ريال صافي أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح “ينساب”، بنسبة 41.87% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 420.3 مليون ريال في الربع الأول من 2021، بحسب “العربية”.

أرباح ينساب:

وارتفعت أرباح “ينساب” بنسبة 581.18% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.017 مليار ريال، مقارنة بنحو 149.3 مليون ريال صافي الربح في النصف الأول من 2020.

وقالت “ينساب” في بيان على “تداول السعودية”، أمس الأحد: إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة بعض مواد اللقيم وكذلك ارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت مبيعات “ينساب” بنسبة 94.3% في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى 1.98 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.02 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

إيقاف مجدول:

وأشارت الشركة إلى أنها خلال النصف الأول من العام الجاري، جرى الإيقاف المجدول لبعض مصانعها لإجراء أعمال الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26 يناير 2021، بالإضافة إلى تسجيل مخصص محاسبي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 64 مليون ريال.

بدوره قال توقع الرئيس التنفيذي، لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع “العربية”: إن مواصلة ارتفاعات السوق السعودية مع استمرار الزخم عالميًّا، ستكون مدعومة بنتائج شركات البتروكيماويات، والتي ستعوض الكثير من خسائرها في الفصول الماضية.

واعتبر أن الزخم والسيولة العالية تؤثران بشكل إيجابي على السوق، مشيرًا إلى أحدث بيانات للبنك المركزي والتي تظهر وجود سيولة هي الأعلى في التاريخ لدى البنوك، وبالتالي تريد هذه السيولة قنوات للاستثمار فيها، إذ تعد السوق المالية هي المجال الأسهل لها.

ووصف النتائج المالية في السوق بأنها تتحسن، خاصة في قطاع البتروكيماويات، متوقعًا أن تحقق سابك نتائج قوية في الربع الثاني، بعد النتائج الإيجابية المتحققة لشركات البتروكيماويات مثل كيمانول وينساب والمتقدمة.

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