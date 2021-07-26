هذه العادات تكرهها المعدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري الباطنية الدكتور جاسر الحربش، أن هناك مجموعة عادات تكرهها المعدة بسبب ما تسببه من أضرار خطيرة.

عادات تضر المعدة:

وقال الحربش في حواره إلى روتانا خليجية: إن العادات التي تضر بالمعدة، تبدأ بالامتلاء، يليه عدم تجانس الطعام؛ بمعنى أن الشخص يتناول سمكًا ودجاجًا وأرزًا ومكرونة في ذات الوجبة، وهذا ما لا تحبذه المعدة.

ولفت استشاري الباطنية إلى أن التوقيت يأتي في المرتبة التالية على قائمة العادات التي يجب مراعاتها عند تناول الطعام، حتى لا يُحدث ضررًا بالمعدة، مشددًا على أهمية تناول الوجبات الدسمة خلال ساعات النهار.

الهواء مهم:

كما أكد ضرورة دخول الهواء إلى المعدة، حتى تحصل على حصتها الكافية من الأكسجين مثلها مثل الأعضاء الأخرى، قائلًا: ما يحدث الآن من تناول عدة وجبات على مدار اليوم يحرم المعدة من الحصول على الهواء النقي المطلوب.

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