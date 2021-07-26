الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

تجارة رفحاء تنفذ 191 زيارة وتباشر 39 بلاغًا في العيد

متابعات الخليج 365 - واس

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك أكثر 191 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية وجميع منافذ البيع لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومتابعة تطبيق أنظمة حماية المستهلك.

جولات شاملة:

وأوضح مدير الفرع يوسف سالم العنزي لـ “واس” أن الفرق الرقابية قامت بجولات شاملة؛ بهدف متابعة أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، مشيراً إلى تلقي 39 بلاغاً تجارياً بالمحافظة ومراكزها بوشرت جميعاً، كما حررت 15 مخالفة فورية لمحلات مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

آلية الإبلاغ:

وحثّ الفرع جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون في الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

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