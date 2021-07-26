، "مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمن ،

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أولت المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- اهتمامها بالحجاج منذ وصولهم إلى أراضي المملكة حتى مغادرتهم، وتوالى اهتمام المملكة بحجاج بيت الله الحرام في شتى المجالات، ومن ذلك الاهتمام بإيواء ضيوف الرحمن.
وذكرت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اهتمام المملكة بقطاع إيواء الحجاج، مشيرة بأن البداية كانت عام ١٩٥٠ حيث تم بناء مدينة حجاج البحر، وفي عام ١٩٥٣ تم بناء مدينة حجاج إفريقيا، وفي عام ١٩٥٨ تم بناء مدينة حجاج المطار القديم.
وأوضحت الدارة أن مدن الحجاج كانت تحتوي على المباني السكنية ومباني الخدمات الحكومية والأسواق التجارية ومنافذ للصرافة، وتتميز بالمدن السكنية باكتمال الخدمات مع سهولة ترتيبات سفر الحجاج، وتأمين وسائل النقل والمواصلات، وترتيب عمل شركات الملاحة البحرية.
"مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمنيوسف سفر الخليج 365 2021-07-26
أولت المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- اهتمامها بالحجاج منذ وصولهم إلى أراضي المملكة حتى مغادرتهم، وتوالى اهتمام المملكة بحجاج بيت الله الحرام في شتى المجالات، ومن ذلك الاهتمام بإيواء ضيوف الرحمن.
وذكرت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اهتمام المملكة بقطاع إيواء الحجاج، مشيرة بأن البداية كانت عام ١٩٥٠ حيث تم بناء مدينة حجاج البحر، وفي عام ١٩٥٣ تم بناء مدينة حجاج إفريقيا، وفي عام ١٩٥٨ تم بناء مدينة حجاج المطار القديم.
وأوضحت الدارة أن مدن الحجاج كانت تحتوي على المباني السكنية ومباني الخدمات الحكومية والأسواق التجارية ومنافذ للصرافة، وتتميز بالمدن السكنية باكتمال الخدمات مع سهولة ترتيبات سفر الحجاج، وتأمين وسائل النقل والمواصلات، وترتيب عمل شركات الملاحة البحرية.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
12:00 AM
دارة الملك عبدالعزيز ترويها عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"
أولت المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- اهتمامها بالحجاج منذ وصولهم إلى أراضي المملكة حتى مغادرتهم، وتوالى اهتمام المملكة بحجاج بيت الله الحرام في شتى المجالات، ومن ذلك الاهتمام بإيواء ضيوف الرحمن.
وذكرت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اهتمام المملكة بقطاع إيواء الحجاج، مشيرة بأن البداية كانت عام ١٩٥٠ حيث تم بناء مدينة حجاج البحر، وفي عام ١٩٥٣ تم بناء مدينة حجاج إفريقيا، وفي عام ١٩٥٨ تم بناء مدينة حجاج المطار القديم.
وأوضحت الدارة أن مدن الحجاج كانت تحتوي على المباني السكنية ومباني الخدمات الحكومية والأسواق التجارية ومنافذ للصرافة، وتتميز بالمدن السكنية باكتمال الخدمات مع سهولة ترتيبات سفر الحجاج، وتأمين وسائل النقل والمواصلات، وترتيب عمل شركات الملاحة البحرية.
، "مدن الحجاج".. قصص مشرقة تحكي تاريخ خدمة ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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