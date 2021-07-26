، "الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العام ،

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نقل موقع وزارة الإعلام على تويتر حديثاً لمدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة الغربية حمزة الغبيشي عن الدور النوعي للهيئة خلال حج هذا العام استعرض من خلاله الجهود التي تمت خلال هذا العام ونجاح الهيئة في استخدام التقنية.
وأشار إلى أنه كان في السابق يتم الاعتماد على الورق والمراسلات البريدية والإيميلات قبل أن يتم البدء للتحول الرقمي بالتعاون مع الإدارة الفنية بالهيئة لعمل بوابة اليكترونية مبيناً أن البوابة تخدم ثلاث فئات، الأولى وسائل الإعلام التي تطلب السماح بتصوير ميداني داخل أو خارج المشاعر المقدسة، الفئة الثانية تصاريح دخول عربات البث للنقل التلفزيوني، والفئة الثالثة منح استديوهات تلفزيونية وإذاعية مؤقتة.
وأوضح "الغبيشي" أنه تم إصدار 45 تصريحاً إعلامياً خلال حج هذا العام لقنوات تلفزيونية وجهات حكومية وصحف ورقية مع الالتزام بالضوابط الصحية، الأمر الذي فرض الالتزام بأعداد محددة. وتوقع الغبيشي أن تتضاعف أعداد التصاريح خلال العام المقبل إلى أربع مرات.
وللحد من مشكلة معاناة عربات البث التلفزيوني من الدخول للمشاعر أو وجود عقبات في دخولها فقد تم عمل فريق من الهيئة على تتبع للقنوات عبر غرفة التحكم والمتابعة لمعرفة أي عقبة يتعرضون لها، ونجح الفريق الفني في حل المشكلة في خلال ساعة كاملة. إضافة إلى مشروع جديد تم تنفيذه خلال هذا العام وهو قياس الترددات الصاعدة من المشاعر المقدسة، والذي ساهم في معرفة جودة المحتوى الإعلامي وإبرازه بصورة جيدة.
"الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العامعبدالله الراجحي الخليج 365 2021-07-25
نقل موقع وزارة الإعلام على تويتر حديثاً لمدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة الغربية حمزة الغبيشي عن الدور النوعي للهيئة خلال حج هذا العام استعرض من خلاله الجهود التي تمت خلال هذا العام ونجاح الهيئة في استخدام التقنية.
وأشار إلى أنه كان في السابق يتم الاعتماد على الورق والمراسلات البريدية والإيميلات قبل أن يتم البدء للتحول الرقمي بالتعاون مع الإدارة الفنية بالهيئة لعمل بوابة اليكترونية مبيناً أن البوابة تخدم ثلاث فئات، الأولى وسائل الإعلام التي تطلب السماح بتصوير ميداني داخل أو خارج المشاعر المقدسة، الفئة الثانية تصاريح دخول عربات البث للنقل التلفزيوني، والفئة الثالثة منح استديوهات تلفزيونية وإذاعية مؤقتة.
وأوضح "الغبيشي" أنه تم إصدار 45 تصريحاً إعلامياً خلال حج هذا العام لقنوات تلفزيونية وجهات حكومية وصحف ورقية مع الالتزام بالضوابط الصحية، الأمر الذي فرض الالتزام بأعداد محددة. وتوقع الغبيشي أن تتضاعف أعداد التصاريح خلال العام المقبل إلى أربع مرات.
وللحد من مشكلة معاناة عربات البث التلفزيوني من الدخول للمشاعر أو وجود عقبات في دخولها فقد تم عمل فريق من الهيئة على تتبع للقنوات عبر غرفة التحكم والمتابعة لمعرفة أي عقبة يتعرضون لها، ونجح الفريق الفني في حل المشكلة في خلال ساعة كاملة. إضافة إلى مشروع جديد تم تنفيذه خلال هذا العام وهو قياس الترددات الصاعدة من المشاعر المقدسة، والذي ساهم في معرفة جودة المحتوى الإعلامي وإبرازه بصورة جيدة.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
11:50 PM
قال إنه تم إصدار 45 تصريحاً إعلامياً مع الالتزام بتحديد الأعداد للظروف الصحية
نقل موقع وزارة الإعلام على تويتر حديثاً لمدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة الغربية حمزة الغبيشي عن الدور النوعي للهيئة خلال حج هذا العام استعرض من خلاله الجهود التي تمت خلال هذا العام ونجاح الهيئة في استخدام التقنية.
وأشار إلى أنه كان في السابق يتم الاعتماد على الورق والمراسلات البريدية والإيميلات قبل أن يتم البدء للتحول الرقمي بالتعاون مع الإدارة الفنية بالهيئة لعمل بوابة اليكترونية مبيناً أن البوابة تخدم ثلاث فئات، الأولى وسائل الإعلام التي تطلب السماح بتصوير ميداني داخل أو خارج المشاعر المقدسة، الفئة الثانية تصاريح دخول عربات البث للنقل التلفزيوني، والفئة الثالثة منح استديوهات تلفزيونية وإذاعية مؤقتة.
وأوضح "الغبيشي" أنه تم إصدار 45 تصريحاً إعلامياً خلال حج هذا العام لقنوات تلفزيونية وجهات حكومية وصحف ورقية مع الالتزام بالضوابط الصحية، الأمر الذي فرض الالتزام بأعداد محددة. وتوقع الغبيشي أن تتضاعف أعداد التصاريح خلال العام المقبل إلى أربع مرات.
وللحد من مشكلة معاناة عربات البث التلفزيوني من الدخول للمشاعر أو وجود عقبات في دخولها فقد تم عمل فريق من الهيئة على تتبع للقنوات عبر غرفة التحكم والمتابعة لمعرفة أي عقبة يتعرضون لها، ونجح الفريق الفني في حل المشكلة في خلال ساعة كاملة. إضافة إلى مشروع جديد تم تنفيذه خلال هذا العام وهو قياس الترددات الصاعدة من المشاعر المقدسة، والذي ساهم في معرفة جودة المحتوى الإعلامي وإبرازه بصورة جيدة.
، "الغبيشي" يستعرض الدور النوعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في حج هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
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