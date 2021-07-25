شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية تصل ميناء عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى ميناء عدن، أمس، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بإجمالي كميات 75 ألف طن متري؛ سدًا للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات اليمنية.

وكان في استقبال المنحة بميناء عدن نائب محافظ محافظة عدن بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي، وممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا، ووكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، ووكيل مساعد وزارة الكهرباء محمد الخضر عشال، ومدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي، وممثل وزارة النفط حسن علوي عبدالله، وممثل شركة النفط طارق عبدالله منصور الوليدي، وممثل مصافي عدن سعيد محمد والمهندس رامي الشيباني رئيس لجنة الإشراف والرقابة، ومدير عام التوليد بالمؤسسة العامة محمد ثابت الأبيض.

وقال ممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا أثناء استقبال الدفعة الثالثة إن منحة المشتقات النفطية السعودية بدفعاتها المتتالية تعد استمرارًا لمنح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليار دولار أمريكي، مضيفًا: نرجو من الله أن تساهم الدفعة الثالثة في تحقيق أقصى استفادة منها وأن تلقي بأثرها الإيجابي على خدمة المواطن اليمني أولًا وتحسين معيشته وحياته اليومية.

وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 198 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.