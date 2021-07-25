شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: متحور «دلتا» مقلق.. ومواجهته بـ «الجرعتين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن العالم سجل أكثر من 194 مليون إصابة بفيروس « كورونا » المستجد، فيما وصلت حالات التعافي إلى 176 مليونا، وبلغت أعداد الوفيات أكثر من 4.1 مليون حالة وفاة حول العالم.

تحورات وطفرات

وأشار د. العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس «كورونا»، الذي عقده يوم أمس، إلى أن التحورات والطفرات تحدث بالآلاف، بعضها غير مقلق، ومنها ما يدعو للقلق، وهي أربعة حتى الآن، تتمثل في المتحورات «ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا»، ويعتبر المتحور دلتا، هو الأهم حاليا، وأكثرها إثارة للقلق لعدة عوامل، في مقدمتها سرعة الانتشار بثلاثة أضعاف مقارنة بالنمط الأول الذي ظهر في بداية الجائحة، وذكرت بعض الدراسات أن حدة المرض تكون فيه أعلى، إضافة إلى أن جرعة واحدة من اللقاح لا تعطي نتائج مرجوة لمقاومته، ولا بد من الجرعتين لتكون المناعة كافية للتصدي لتلك المتحورات.

إلزامية التحصين

وقال: إن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن متحور دلتا بدأ يسجل في العديد من دول العالم، بنسب تصل إلى 57 بالمائة، ومن المهم المسارعة باستكمال أخذ الجرعتين لجميع الفئات، من 12 عاما فما فوق، والمواعيد متاحة لجميع الراغبين في أخذ اللقاح، مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم تطبيق إلزامية التحصين لدخول المنشآت، ما سيكون له أثر في زيادة عدد متلقي اللقاح.

اشتراطات وقائية

ولفت إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة تشهد حالة من الاستقرار والثبات، مع تطبيق الاشتراطات الوقائية والحصول على اللقاحات، للوصول إلى أمان صحي، وأن الحالات الحرجة تتبع المنحنى العام، موضحا أن الإقبال على اللقاحات مستمر، وبلغ عدد الجرعات المعطاة قرابة الـ 24.3 مليون جرعة.

إصابات جديدة

وأعلن د. العبدالعالي تسجيل 1194 ‏حالة جديدة لفيروس «كورونا» المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 518143 حالة، من بينها 10847 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1408 حالات حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 499129 حالة، بإضافة 1164 حالة تعاف جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 8167 حالة بإضافة 12 حالة جديدة.

خطة اللقاحات

وبين أن نسبة التغطية لسكان المملكة تصل إلى أكثر من نصف السكان بجرعة واحدة، و20 بالمائة من السكان بجرعتين، ما يجعل المملكة من الدول العشرين في إعطاء اللقاحات، وأن خطة إعطاء اللقاحات في المملكة متميزة حسب إشادة عالمية، مؤكدا أن الالتزام في المملكة ساهم بشكل كبير في عدم حدوث موجات للفيروس.