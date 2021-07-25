أمطار رعدية وبرد وسيول متوقعة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

أمطار وبرد:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير.

غبار ورياح:

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران والباحة ومكة المكرمة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وكذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما يكون الطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة.



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