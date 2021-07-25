الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

إحالة قائد مركبة عبر أحد أودية العارضة أثناء جريانها إلى الهيئة المرورية

متابعات الخليج 365 - جازان

أحال مرور منطقة جازان، وبالتنسيق مع الدفاع المدني، مواطنًا عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة.

إحالة إلى الهيئة المرورية:

وبحسب المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، تم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وأهاب بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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