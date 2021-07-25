- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إحالة قائد مركبة عبر أحد أودية العارضة أثناء جريانها إلى الهيئة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25
وأهاب بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب؛ حفاظًا على سلامة الجميع.
إحالة قائد مركبة عبر أحد أودية العارضة أثناء جريانها إلى الهيئة المرورية
أهاب المرور بقائدي المركبات تجنب عبور الشعاب
متابعات الخليج 365 - جازان
أحال مرور منطقة جازان، وبالتنسيق مع الدفاع المدني، مواطنًا عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة.
إحالة إلى الهيئة المرورية:
وبحسب المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، تم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.
وأهاب بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب؛ حفاظًا على سلامة الجميع.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار