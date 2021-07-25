شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة تهطل على أنحاء متفرقة في جازان "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة في جازان، حيث امتلأت الشوارع بمياه الأمطار التي قد تعرقل الحركة المرورية.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب.

يذكر أن استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض "وادي الدواسر".