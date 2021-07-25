شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تزود ماليزيا بمساعدات طبية لمواجهة كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث مركز الملك سلمان للأغاثة والإنقاذ، سامر الجطيلي، إن المركز بدأ بالإعدادات والتجهيزات لإرسال المساعدات الطبية إلى ماليزيا لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أن المساعدات ركزت على 3 محاور، وهي تجهيزات الوقاية والحماية الشخصية والطبية، وتجهيزات متعلقة بالعناية المشددة، فضلا عن تجهيزات تتعلق بالجانب الوقائي من خلال تزويدها بمليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".

ونوه بأن المركز ساهم أيضا خلال الفترة الماضية بتقديم مساعدات طبية إلى تونس، مؤكدًا أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.