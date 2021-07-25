شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يوضح تأثير موسم المرزم على ثمرة النخيل والثعابين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، إن موسم المرزم يستمر 13 يومًا، موضحا أنه يأتي معه موسم الجد والاجتهاد في جني ثمرة النخيل السنوية.

وقال خالد الزعاق خلال برنامج "تقويم" أن موسم المرزم يعتبر من المواسم القيظية فهو النجم الخامس من نجوم القيظ السبعة، لافتا:"كان العرب قديماً يسمونه الشعرى وهو النجم الأوحد.

وتابع:"مع دخول موسم المرزم يزداد حمو باطن الأرض فتخرج الثعابين وتقذف السم من داخل أجسادها، من شدة الحر".