شكرا لمتابعة خبر عن " الداخلية " تكشف عن موعد سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام؛ ابتداءً من 22/ 12/ 1442 هـ الموافق 1/ 8/ 2021 م.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول الأماكن التالية: الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أوالرياضية والمناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية، وفي المنشآت الحكومية أو الخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجع، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة، واستخدام وسائل النقل العام.

ودعت إلى إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.