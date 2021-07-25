متحدث «الصحة»: استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة.

وحول مستجدات اللقاح قال العبدالعالي، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم، إن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد-19 في المملكة وصلت حتى هذا اليوم إلى 24369731 جرعة معطاة، في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركز.

وأشار إلى أن المملكة حققت نجاحات في الخطة الصحية -ولله الحمد- خلال موسم حج هذا العام، وكانت محل إشادة عالمية، مؤكداً أن المنحنى الوبائي في المملكة الآن ثابت ومستقر.

وأكد متحدث الصحة، أن المتحورات المثيرة للقلق هي أربعة: (ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا) والذي يعد هو الأكثر أهمية وإثارة للقلق وذلك لثلاث عوامل رئيسة أولها أنه الأكثر انتشارا بثلاثة أضعاف سرعة من نمط فيروس كورونا كوفيد 19 الذي ظهر، وأن هناك دراسات أكدت أن شدة المرض فيه أعلى، وللوقاية منه يجب أخذ جرعتين من اللقاح.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول في العالم سجلت إصابات كثيرة بالمتحور دلتا تجاوزت الـ50% وقد تصل إلى 80%، مهيبًا بالجميع استكمال الجرعتين لجميع الفئات المؤهلة.

ولفت الانتباه إلى أن مراكز اللقاح في جميع مناطق المملكة تشهد إقبالا واسعا مما يعكس الوعي حول اللقاحات ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام القادمة.